Вячеслав Козлов: «Игрокам «Куньлуня» «кнута» не хватало. Умели играть, но ленились – легкие деньги»

Тренер Вячеслав Козлов рассказал о работе в в сезоне-2020/21.

– Вы провели сезон в тренерском штабе «Куньлуня» – это экзотика или полезный опыт?

– Это предложение вообще возникло в последний момент. Я в тот год вообще не собирался работать, готовился улететь к семье. И поэтому отказал нескольким клубам. Но из-за ковидных ограничений остался в России.

И в этот момент «Куньлунь» из-за пандемии тоже переехал в Мытищи. Мне позвонил его главный тренер , предложил поработать. Я тогда уже понимал, что из России точно не улечу. Решил – почему нет?

– У китайского клуба есть будущее в ?

– Как я понимаю, они уже объявили состав. Тренером будет канадец, который тренирует сборную Италии.

– Какой менталитет у китайских игроков? Сильно они отличаются от россиян?

– Да какие они китайцы? Там же все игроки на тот момент были в основном из Северной Америки. Да, с китайскими корнями, но с менталитетом из Канады и США.

Я скажу, что им «кнута» не хватало. В принципе все ребята умели играть, но многие ленились, не работали над собой. Для них это были легкие деньги.

Играют в свое удовольствие, живут в Москве, кайфуют. В плей-офф попасть никто особо не стремится, конкуренции в составе нет, – сказал Козлов, сейчас работающий в .