Тренер «Динамо» Козлов о молодежи: «Искусственно вводим ребят в КХЛ, но не все готовы. Не можем доверять им, потому что они из 6-го класса перескочили в 11-й»

ответил на вопрос о недоверии молодым хоккеистам в .

– На драфте-2022 года в первом раунде выбрали шведа Леккеримяки и финна Кемелля. Они стабильно играли в своих чемпионатах в большинстве. Почему в КХЛ так с этим сложно, почему не доверяют молодым в спецбригадах?

– Капризов у нас играл в большинстве. Во-первых, таких, как Капризов, мало. Во-вторых, из-за того, что у нас искусственный лимит. Два молодых игрока должны одеваться на матч, они появляются в заявке, но не готовы к КХЛ.

И они не играют за свой возраст. Ключевые моменты – «5 на 4», «5 на 3», «6 на 5» и так далее. Они только тренируются с нами.

Доверять мы не можем, потому что они, так сказать, из шестого класса перескочили в десятый или одиннадцатый. Вот этот провал тяжело им нагнать.

Может быть, у шведов по-другому. Все эти этапы молодые игроки должны пройти, когда играют по своему возрасту, на год или два старше.

Затем молодежный чемпионат, поиграть ключевые моменты на международных турнирах на детском уровне, потому что на взрослом скорости другие, физика – тоже. У нас такая позиция, что мы искусственно вводим ребят в КХЛ, но не все готовы, к сожалению.

– Вы дебютировали на взрослом уровне в 15 лет. Почему никто сейчас из российской молодежи не может повторить такое?

– Время такое было раньше. Борис Беккер в 17 лет Уимблдон выиграл. Так случается. Сейчас более поздняя молодежь. Кто-то раскрывается в 18 лет, кто-то – в 20. Сложно сказать, почему так. Время такое было, наверное.

Мне всегда нравился хоккей, папа был тренером. Поверили, может быть, в меня, дали шанс. Как раз в те времена заявка была не 20 человек, а 22 игрока. Я и Роман Оксюта сидели запасными на игре, мы были не в составе, просто одевались на матч, нас называли масочниками.

И, когда мы проигрывали кому-то, кто-то делал ошибку, то главный тренер Владимир Филиппович Васильев кого-то сажал, а одного из нас подпускал потихоньку. Но это было планомерно, мы не играли каждую игру, потихоньку нас туда подпускали.

Мы тренировались с главной командой, выступали за молодежную команду обязательно, и на какие-то игры нас туда поставляли. А сейчас все игроки в заявке. И они сидят. Если ты хороший, то играешь. Но мало кто играет, – сказал тренер московского .