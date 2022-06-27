Ротенберг об ударе клюшкой по спине сопернику: «3 на 3» – очень плотный хоккей, как дзюдо. С Чабаном руки пожали, дерзкий молодой парень»

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Роман Ротенберг прокомментировал удар клюшкой по спине сопернику во время хоккейного матча.

Первый вице-президент ФХР, играя за команду Санкт-Петербурга, на чемпионате ФХР по хоккею «3 на 3» наотмашь ударил 21-летнего Илью Чабана, выступавшего за команду Екатеринбурга.

– Игра горячая, и вы, принимая участие, стали участником горячего эпизода, весьма резонансного. Так понимаю, что в пылу борьбы все бывает, но что было дальше?

– «3 на 3» – очень плотный хоккей. Как дзюдо. Это постоянная борьба, на каждом сантиметре льда.

– С парнем-то помирились?

– Да, мы с Ильей руки пожали. Он играет в жесткой манере, дерзкий молодой парень, борьба. После этого руки пожали, пожелали друг другу удачи.

– То есть сейчас все нормально? Разошлись друзьями?

– Как и всегда в хоккее, – сказал главный тренер СКА в интервью Дмитрию Губерниеву в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ротенберг наотмашь ударил клюшкой по спине 21-летнего игрока во время турнира «3 на 3»

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