Кожевников раскритиковал Рашита Давыдова: «Записывает на себя успехи Шестеркина, зачем так нелепо тянуть одеяло? В Ярославле у него провал»

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Александр Кожевников считает, что Рашит Давыдов приписал себе успехи Игоря Шестеркина

Вратарь «Рейнджерс» стал обладателем приза лучшему вратарю сезона НХЛ – «Везина Трофи». С Давыдовым он работал, когда играл за СКА. 

– В последнее время во всех газетах читаю интервью Рашита Давыдова из «Локомотива», который записывает на себя успехи Шестеркина. Как говорится, сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Но, честно говоря, мы в «Спартаке» воспринимаем эти интервью с юмором, а кто-то – и с раздражением. Первый тренер Шестеркина Игорь Ефимов молчит, тренер вратарей «Спартака» прошлых лет Антон Зеленов тоже, так зачем так нелепо тянуть одеяло на себя?

Ладно бы у Давыдова в «Локомотиве» на его прямом участке работы был бы порядок с вратарями. Так нет же, там провал! Паскуале в последнем плей-офф «Локомотив» подвел, а молодые вратари – например, Исаев, оказались не подготовлены. Вообще со времен Семена Варламова у Ярославля с его мощнейшей школой в воротах пустота, для сборной не воспитано ни одного вратаря. Вот о чем нужно трубить в интервью... 

– Но ведь Шестеркин действительно сформировался в СКА.

– Поймите, все в «Спартаке» прекрасно понимали, какой вратарь у нас растет. Поэтому мы и переживали из-за обмена, который Санкт-Петербург так вовремя осуществил.

С Шестеркиным, как и с Сорокиным, который примерно в то же время был обменян из новокузнецкого «Металлурга» в ЦСКА, все было изначально ясно. За счет мощных армейских систем и конкуренции с мастеровитыми легионерами они с их талантом при любом тренере были обречены вырасти в звезд, в чем мы и убедились.

Кстати, не припомню, чтобы в ЦСКА тренер вратарей Сергей Наумов вешал себе погоны за Сорокина. Правильно делает, нужно быть поскромнее и поадекватнее, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Давыдов о том, почему Шестеркин не стал первым вратарем в СКА: «Не хотел бы много говорить на эту тему. В тех условиях это было невозможно»

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