Дементьев про обмен Никишина в СКА: «В истории КХЛ трудно вспомнить такие сделки»

прокомментировал сделку между СКА и «Спартаком» по Александру Никишину.

«Это самый мощный обмен в этом межсезонье, да и вообще в истории трудно вспомнить такие сделки. Серьезный игрок обменян на группу хороших нападающих из плюс права на других игроков. Налицо великолепная работа всех заинтересованных лиц.

В СКА было скопление молодых перспективных форвардов. Если они не получили бы игровой практики, то это бы отразилось на тех новых именах, которые хотела получить команда в свою организацию.

И видно, что создает команду не ради сиюминутного результата, а ради долгосрочной перспективы. Очень рад, что в команде будет такая россыпь молодых игроков. Надеюсь, что всем дадут игровое время, а в том, что эти ребята покажут результат, ни капли не сомневаюсь», – сказал хоккейный агент и эксперт.