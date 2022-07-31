Субботина про обмен Никишина в СКА: «Безумно рада, что Саша перешел в новую команду. Для него это рост и огромный толчок вперед»

Российская синхронистка высказалась об обмене защитника из «Спартака» в .

Петербуржцы отдали за 20-летнего игрока форвардов Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова, защитника Никиту Седова, а также права на четырех нападающих, выступающих в Северной Америке: Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко. Вдобавок получил 50 млн рублей в качестве денежной компенсации.

«Узнала новости перед тем, как идти на старт, это подняло мне настроение. Безумно рада, что Саша перешел в новую команду, для него это безусловно рост и огромный толчок вперед», – сказала Субботина.

Никишин рассказал о романе с синхронисткой Субботиной: «У нее первые места есть, причем в разы больше, чем у меня»