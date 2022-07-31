Пи Кей Суббана не интересует возвращение в «Монреаль». Он готов ждать подходящий вариант

Защитник Пи Кей Суббан, ставший свободным агентом, вряд ли вернется в «Монреаль».

По данным Montreal Hockey Now, 33-летний хоккеист на данный момент не проявляет интереса к такому варианту. Он намерен дождаться подходящего ему предложения, даже если это займет некоторое время.

Этим летом у канадца завершилось действие контракта со средней зарплатой 9 миллионов долларов в год. Его последней командой был «Нью-Джерси».

Суббан был выбрал на драфте 2007 года. За клуб он играл до 2016-го. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.