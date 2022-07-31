Агент Суббана: «Пи Кей хочет играть, но не где угодно. Он имеет право на избирательный подход»

Агент Пи Кея Суббана заявил, что игрок хочет продолжать карьеру, но не где угодно.

33-летний защитник вышел на рынок свободных агентов. У канадца завершилось действие контракта со средней зарплатой 9 миллионов долларов в год. Его последней командой был «Нью-Джерси».

Сайт Evolving Hockey прогнозирует, что Суббан подпишет контракт на 3 года с кэпхитом 3,8 млн долларов.

«Он хочет играть. Но на данном этапе карьеры он ищет хороший вариант. Не хочу звучать слишком агрессивно, но он заслужил право на избирательный подход. Чтобы это работало и на команду, и на него. Другими словами, он не хочет играть где угодно.

На сегодняшний день есть команды, которые им интересуются. Но пока они не в состоянии подписывать контракты, так как у них есть другие дела. Я объяснил ему, что сейчас они занимаются платежками – оценивают, какое пространство для маневра у них есть, чтобы определить, что можно сделать.

Да, сейчас Пи Кей не тот, что 8 лет назад. Но я думаю, что может быть место, где он способен внести хороший вклад», – сказал Дон Мин.