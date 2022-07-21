Пи Кей Суббан рассматривает несколько предложений. 33-летний хоккеист намерен сыграть в следующем сезоне

Теги возможные переходы Нью-Джерси НХЛ Пи Кей Суббан Дон Мин Хоккей

Появилась информация о вариантах Пи Кей Суббана в НХЛ.

33-летний защитник вышел на рынок свободных агентов 13 июля и на данный момент рассматривает несколько предложений.

По словам агента Дона Мина, Суббан настроен сыграть в следующем сезоне.

У канадца завершилось действие контракта с кэпхитом 9 миллионов долларов в год в «Нью-Джерси».

Последние три сезона в НХЛ Суббан провел в составе «Дэвилс». В нынешнем регулярном чемпионате защитник набрал 22 (5+17) очка в 77 матчах.

Всего в лиге Пи Кей сыграл 834 игры и записал на свой счет 467 (115+352) баллов за результативность.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные