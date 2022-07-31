Ежов о неудачах «Витязя»: «Каждый год команда драматично менялась. За какие-то моменты возьму ответственность на себя»

Вратарь объяснил, почему «Витязь» не преуспел в Кубке Гагарина.

– Почему «Витязь» два последних сезона не выходил в плей-офф, хотя, что бы ни говорили Кравец и Бабенко, первые две тройки были очень хороши: и легионеры, и российские игроки?

– Да, соглашусь, что состав был неплохой. Но все-таки в мой первый сезон в Подольске мы зашли в восьмерку.

– А потом в третьем овертайме четвертой игры Артюхин получил удаление, о котором Кравец сказал, что в плей-офф такое не свистится, и вы получили 0-4 в серии от СКА.

– Да, был шанс на первую победу в плей-офф , было обидно. Могу сказать так: каждый год команда драматично менялась, очень сильно. Были прямо совсем новые составы.

Но ничего плохого не скажу, мы были веселым и дружным коллективом. Мы честно работали и бились, но хоккей – такая игра, где соперник бывает просто лучше, чем ты.

Да, бывало, что нас переигрывали, иногда по делу, иногда присутствовало невезение. А какие-то моменты прямо возьму на себя, как вратарь, я понимаю и свой возраст, и свою ответственность, знаю, что могу изменить результат в любом матче. И в эти два сезона, может быть, где-то не помог так, как хотелось бы.

Не люблю на кого-то фыркать и показывать пальцем, поэтому возьму ответственность на себя. Да, так получилось, что «Витязь» не смог в два последних сезона побороться за . Но все игроки отдавали себя до конца – это правда, и я могу честно смотреть в глаза всем болельщикам клуба, который сейчас переехал в Балашиху.

Конечно, мы все хотели, от руководства и тренерского штаба до всех игроков, кто был в раздевалке, сыграть в решающих матчах сезона, – сказал 35-летний Ежов.