Ежов о «Салавате»: «Элитный, топовый клуб, очень рад такому шансу возродить карьеру. В 35 лет открылось новое дыхание»

Вратарь Илья Ежов рад тому, что перешел в .

– Я все лето восстанавливался и восстановился на все 100. С новыми эмоциями и новыми силами иду в бой в новой команде, с новым коллективом, новым персоналом.

– Это ты уже про «Салават».

– Да, я про Уфу. Это город, который живет и болеет хоккеем. Я очень рад быть в этой команде. У меня новое начало, скажем так, в 35 лет открылось новое дыхание.

– Да кто тебе даст 35, максимум тридцатка?

– Спасибо большое! Да, многие так говорят.

– Почему выбрал башкирский клуб?

– У меня давно были разговоры с «Салаватом», но как-то в итоге не складывалось. То Метсола занимал первое место, то еще какие-то факторы. В этом году так сложилась обстановка удачно для меня, и я решил подписать контракт. Это элитный, топовый клуб, и я очень рад такому предложению и такому шансу возродить свою карьеру.

– как-то объяснял, видит он тебя первым номером или будете с Кареевым доказывать, кто лучше в данный момент?

– В 35 лет я хочу только успеха для всей команды, поэтому я готов и бороться, и поддерживать другого вратаря – у нас одна задача: хорошо выступать, прогрессировать и давать друг другу позитив в раздевалке и держать вратарский дух, чтобы он не падал, – сказал Ежов.