Станислав Бочаров и Ежов переходят в «Салават»

Состава пополнят вратарь из и нападающий из .

Голкипер Илья Ежов и нападающий переходят в уфимский клуб, об этом информирует «Чемпионат».

Контракты с хоккеистами будут подписаны на один сезон.

Ежов выступал за «Витязь» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча в регулярном чемпионате , одержал 8 побед, пропуская в среднем 2,76 шайбы и отражая 91,3% бросков.

Бочаров, игравший за «Автомобилист» в этом сезоне, набрал 20 (7+13) очков в 42 играх регулярного чемпионата.