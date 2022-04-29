Станислав Бочаров и Ежов переходят в «Салават»

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Состава «Салавата Юлаева» пополнят вратарь из «Витязя» и нападающий из «Автомобилиста».

Голкипер Илья Ежов и нападающий Станислав Бочаров переходят в уфимский клуб, об этом информирует «Чемпионат».

Контракты с хоккеистами будут подписаны на один сезон.

Ежов выступал за «Витязь» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 8 побед, пропуская в среднем 2,76 шайбы и отражая 91,3% бросков.

Бочаров, игравший за «Автомобилист» в этом сезоне, набрал 20 (7+13) очков в 42 играх регулярного чемпионата.

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