Станислав Бочаров и Ежов переходят в «Салават»

Состава «Салавата Юлаева» пополнят вратарь из «Витязя» и нападающий из «Автомобилиста».
Голкипер Илья Ежов и нападающий Станислав Бочаров переходят в уфимский клуб, об этом информирует «Чемпионат».
Контракты с хоккеистами будут подписаны на один сезон.
Ежов выступал за «Витязь» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 8 побед, пропуская в среднем 2,76 шайбы и отражая 91,3% бросков.
Бочаров, игравший за «Автомобилист» в этом сезоне, набрал 20 (7+13) очков в 42 играх регулярного чемпионата.