Разин о 3:2 с «Динамо»: «Все понравилось. Новичкам «Северстали» тяжело – нужно, как в школе, выучить за неделю программу следующего года»

Главный тренер высказался о победе над минским (3:2 Б).

«Понятно, что ребята под нагрузками, под большими. Мы дали возможность проявить себя в экстремальных условиях новичкам, ребятам помоложе. Тем более мы играли на канадской площадке. До этого мы тренировались только на площадках старых размеров.

Все понравилось. Счет, опять же, не важен. Разберем ошибки – а они были. Без этого никуда. Работаем дальше. Все в процессе. Есть моменты, над которыми еще работать и работать.

Есть ребята, которые понравились. Не буду называть имена. Они порадовали своими действиями. Я понимаю, что новичкам очень тяжело: мы прошли с ними минимизированный цикл по тактике. Им нужно, как ученикам в школе, выучить за неделю программу следующего года.

Ну а положительный счет – просто хорошее настроение на ближайший вечер», – сказал Разин.