Бучневич о возможном закрытии «Северстали»: «Если Мордашов спасет свой бизнес, спасет и хоккей. Люди на заводе работу теряют – это намного хуже»

Форвард высказался о финансировании .

– У генерального спонсора «Северстали» по основному бизнесу сейчас серьезные проблемы. Не боитесь, что родная команда может исчезнуть?

– Конечно, это плохо. В Череповце другого спорта нет, и хоккей – отдушина для парней и работяг с таким тяжелым трудом.

Верю, что найдут выходы для спасения команды. Тем более играют они сейчас хорошо, выходят в плей-офф. Надеюсь, все будет хорошо.

– Может быть, вы хотели бы обратиться к владельцу «Северстали» Алексею Мордашову?

– Как ты к нему обратишься? У него свои проблемы. Он потерял не только в хоккее. Понимаю, что на него кризис тоже повлиял: потерял больше половины состояния.

Тут вопрос не хоккея даже. Если он спасет свой бизнес, то спасет и хоккей. Хоккей – минимум, там люди на заводе попадают под сокращения или работу теряют на заводе. Это намного хуже. Пожелаю ему спасти бизнес, завод и команду! – сказал уроженец Череповца.

В апреле сообщалось, что, по оценкам Forbes, состояние Алексея Мордашова сократилось по сравнению с прошлым годом на 15,9 млрд долларов.

В марте поступала информация о том, что «Северсталь» рассматривала вариант перехода из в ВХЛ из-за финансовых проблем.