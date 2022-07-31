Бучневич о возможном закрытии «Северстали»: «Если Мордашов спасет свой бизнес, спасет и хоккей. Люди на заводе работу теряют – это намного хуже»

Теги Северсталь Сент-Луис бизнес НХЛ КХЛ Павел Бучневич Алексей Мордашов деньги Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич высказался о финансировании «Северстали».

– У генерального спонсора «Северстали» по основному бизнесу сейчас серьезные проблемы. Не боитесь, что родная команда может исчезнуть?

– Конечно, это плохо. В Череповце другого спорта нет, и хоккей – отдушина для парней и работяг с таким тяжелым трудом.

Верю, что найдут выходы для спасения команды. Тем более играют они сейчас хорошо, выходят в плей-офф. Надеюсь, все будет хорошо.

– Может быть, вы хотели бы обратиться к владельцу «Северстали» Алексею Мордашову?

– Как ты к нему обратишься? У него свои проблемы. Он потерял не только в хоккее. Понимаю, что на него кризис тоже повлиял: потерял больше половины состояния.

Тут вопрос не хоккея даже. Если он спасет свой бизнес, то спасет и хоккей. Хоккей – минимум, там люди на заводе попадают под сокращения или работу теряют на заводе. Это намного хуже. Пожелаю ему спасти бизнес, завод и команду! – сказал уроженец Череповца.

В апреле сообщалось, что, по оценкам Forbes, состояние Алексея Мордашова сократилось по сравнению с прошлым годом на 15,9 млрд долларов.

В марте поступала информация о том, что «Северсталь» рассматривала вариант перехода из КХЛ в ВХЛ из-за финансовых проблем.

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