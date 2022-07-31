«Браво 🤣». Михаил Мальцев отреагировал на включение прав на него в обмен между СКА и «Спартаком»

Форвард не оставил без внимания обмен прав на него в «Спартак».

Как сообщалось ранее, 24-летний хоккеист, выступавший за , был задействован в сделке по переходу защитника Александра Никишина в клуб из Санкт-Петербурга. Помимо Мальцева получил права на еще трех игроков, выступающих в Северной Америке.

«Браво 🤣🤣🤣🤣», – написал Михаил в историях инстаграма.

Изображение: инстаграм Михаила Мальцева

«Спартак» получил от СКА около 50 млн рублей за Никишина (Metaratings)