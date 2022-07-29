Хоккеист «Колорадо» Мальцев об Овечкине: «В США все были в хорошем шоке. Удивились, что он не только в футбол играет, но еще и забивает»

рассказал, что в США впечатлены игрой в футбол.

Капитан сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и забил гол. Этот мяч стал победным для бело-голубых.

– Хоккеисты нередко разминаются с футбольным мячом. Что из хоккея можете посоветовать футболистам для разминки?

– Мы еще и с теннисным мячиком разминаемся. Футболисты, наверное, тоже его набивают. Мы это делаем клюшкой.

Из хоккейных упражнений какие-нибудь силовые можно рекомендовать. Чтобы футболисты не отлетали от здоровых соперников, как недавно от Овечкина.

Я моменты того товарищеского матча в нарезке смотрел. В США все были в хорошем шоке. Удивились, что он не только в футбол играет, но еще и забивает.

– Хоккеисты и футболисты по-разному празднуют забитые голы, но иногда в хоккее встречается жест Аршавина. Какое футбольное празднование можно еще применить в хоккее?

– У меня Роналдиньо с детства любимый футболист, поэтому мне нравилось, как он пальцами трясет. Наверное, можно так, – сказал нападающий системы «Колорадо».

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут