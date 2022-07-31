Жена Сергачева о Касаткиной: «Что плохого? Голая не ходит, девушек любить не призывает вроде. Пишут, что предательница родины – вот это не норма»

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Жена Михаила Сергачева поддержала теннисистку Дарью Касаткину, сделавшую каминг-аут. 

Спортсменка сообщила, что у нее есть девушка. После выхода интервью Касаткина выложила фото с фигуристкой Натальей Забияко и подписала его эмодзи «💜».

Елизавета Сергачева высказалась о поступке Дарьи в соцсети.

«Если вы смотрите спортивные новости, то недавно теннисистка сделала каминг-аут. Она просто сказала, что любит девушку. Что плохого?

Голая она не ходит, никого девушек любить не призывает вроде. Просто сказала о своем выборе.

Уже пишут, что она предательница родины и чтобы она не приезжала. Вот это не норма, вот против чего я. Запрет на пропаганду не дает места просто признанию того, что такие люди имеют право на существование», – сообщила супруга хоккеиста «Тампы».

Касаткина о возможной смене гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте»

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