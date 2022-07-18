Игорь Ларионов: «Торпедо» не интересно играть на 1:0, хотим много забивать. В КХЛ ориентиром может служить «Металлург»

рассказал, что хочет показывать атакующий хоккей.

«Это интересный хоккей, который должен приносить удовольствие от игры.

И креатив, и хоккейный интеллект и физическое состояние игрока должны быть на высшем уровне, чтобы все это реализовать.

Надо не только быстро бежать ногами, но и при этом иметь баланс с руками и головой. Мы должны иметь четыре звена, которые смогут атаковать. В прошлом сезоне 8 игроков забросили 14 шайб за сезон. Это никуда не годиться.

Наша задача – дать ребятам уверенность, что они могут играть. Если каждый станет на 10-15% лучше, чем сейчас, то это даст большой результат.

Наша игра будет нацелена на атаку. Нам не интересно играть на результат 1:0. Мы хотим много забивать в каждой игре. Это то, на что уже сейчас направлены наши тренировки.

В ориентиром в этом плане может служить . Мы хотим играть в комбинационный, творческий хоккей», – сказал главный тренер «Торпедо».