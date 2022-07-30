Любушкин о переезде в Баффало: «Уже заказал «Газель», все должны перевезти. Еще в Аризоне остались некоторые вещи»

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Илья Любушкин рассказал о подписании контракта с «Баффало».

«Агент позвонил, сказал, что есть несколько вариантов продолжения карьеры, нужно быстрее определяться.

Я мог еще подождать, возможно, еще какие-то команды вышли бы на связь. Но, думаю, в этом не было смысла.

Как теперь переезжать в Баффало? Уже заказал «Газель», все должны перевезти. У меня еще в Аризоне остались некоторые вещи.

В «Торонто», безусловно, чувствуется давление. Если команда выигрывает, то все хорошо, если проигрывает, то тяжело психологически, идет моральный прессинг.

После вылета в первом раунде от «Тампы» было тяжело – старался ничего не читать, просто проводить время с семьей», – сказал российский защитник.

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