Любушкин о «Баффало»: «В будущем это будет сильный клуб, способный побороться за Кубок Стэнли»

Защитник Илья Любушкин высказался о своем переходе в .

— Кроме «Баффало», были еще варианты продолжения карьеры?

— Не буду называть команды, но выбор был достаточно хороший. Три-четыре клуба проявляли интерес. Но меня устроило то, какой мою роль в команде видят руководители «Баффало». Мы посоветовались с агентом. Он сказал, что это лучший вариант для продолжения моей карьеры.

— Финансовые параметры сделки вас устроили? Вы добились максимума, чего хотели?

— Наверное, да.

— Когда вы выступали за «Аризону», это была команда, которая часто находилась внизу таблицы. «Баффало» тоже не отнесешь к фаворитам. Учитывали этот фактор?

— «Баффало» на данном этапе — хорошая молодая команда. Собраны отличные игроки, идет становление коллектива. В будущем это будет сильный клуб, который способен побороться за . Это тоже сказалось на моем решении.

Знаю в «Баффало» пару человек, с которыми играл вместе еще в «Аризоне». И уверен, что перспективы у нас хорошие, – сказал Любушкин.