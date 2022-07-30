Валерий Ничушкин: «Пытаемся сделать, чтобы Кубок Стэнли привезли в Дубай. Друзья и родственники смогут прилететь без проблем»

Валерий Ничушкин рассказал, что попросит привезти Кубок Стэнли в Дубай.
Форвард «Эвеланш» выиграл трофей в прошлом сезоне НХЛ, но Кубок Стэнли не приедет в Россию.
«Пытаемся сделать так, чтобы мне привезли Кубок Стэнли в Дубай.
Я буду возвращаться в Америку с пересадкой в Дубае. Друзья и родственники смогут прилететь без проблем.
Посидим в тесном кругу, все сфоткаются с Кубком Стэнли. Организовать что-то громкое в любом случае не получится», – сказал нападающий «Колорадо».
В прошлый раз Кубок Стэнли побывал в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, выигравших плей-офф в составе «Тампы».