Валерий Ничушкин: «Пытаемся сделать, чтобы Кубок Стэнли привезли в Дубай. Друзья и родственники смогут прилететь без проблем»

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Валерий Ничушкин рассказал, что попросит привезти Кубок Стэнли в Дубай.

Форвард «Эвеланш» выиграл трофей в прошлом сезоне НХЛ, но Кубок Стэнли не приедет в Россию.

«Пытаемся сделать так, чтобы мне привезли Кубок Стэнли в Дубай.

Я буду возвращаться в Америку с пересадкой в Дубае. Друзья и родственники смогут прилететь без проблем.

Посидим в тесном кругу, все сфоткаются с Кубком Стэнли. Организовать что-то громкое в любом случае не получится», – сказал нападающий «Колорадо».

В прошлый раз Кубок Стэнли побывал в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, выигравших плей-офф в составе «Тампы».

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