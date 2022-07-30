Костин о контракте с «Сент-Луисом»: «Готов играть за тарелку супа. Хочется побороться за мечту»

заявил, что готов играть в «Сент-Луисе» за тарелку супа.

Россиянин продлил контракт с «Блюз» на один год и 750 тысяч долларов. В 40 матчах прошлого чемпионата форвард набрал 9 (4+5) очков.

«Хочется побороться за место в составе, за мечту. Подписал с «Сент-Луисом» односторонний контракт.

На деньги сейчас ставку не делаю. Разницы нет – 750 тысяч или 500. Готов играть за тарелку супа. Буду бороться.

Начало прошлого сезона было хорошим. Но это НХЛ – там высокая конкуренция. Травму получил, все – из состава вытеснили. Нужно заново работать, вгрызаться, выбивать себе место. Это я и планирую сейчас делать.

Очень рад, что в много русских ребят. Я комфортно себя чувствую», – сказал 23-летний российский нападающий.