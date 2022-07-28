Костин и «Сент-Луис» заключили соглашение на год и 750 000 долларов. Контракт – односторонний

Форвард Клим Костин продолжит выступать за .

23-летний россиянин, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил с «Блюз» соглашение на один год. Контракт – односторонний.

Согласно Cap Friendly, зарплата Костина составит 750 тысяч долларов за сезон.

Последние три года он зарабатывал в «Сент-Луисе» в среднем 863,3 тысячи в год, вместе с бонусами – 1,076 млн.

В 40 матчах прошлого чемпионата нападающий набрал 9 (4+5) очков.

В 17 играх АХЛ на его счету 6 (3+3) баллов, в 18 матчах Кубка Колдера он набрал 8 (4+4) очков.