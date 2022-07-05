Генменеджер «Авангарда»: «Интерес к Костину большой и конкретный. Клим взял паузу, чтобы посмотреть варианты в Северной Америке»

заявил о сохранении интереса к форварду системы .

Об этом сообщил генеральный менеджер омского клуба .

– Интерес к Климу Костину сохраняется. Он большой и конкретный.

Но у Костина только недавно закончился тяжелый, эмоционально затратный сезон, и ему требуется время, чтобы понять, какое продолжение карьеры он выберет.

Пока Клим взял паузу, чтобы посмотреть на варианты в Северной Америке. Если там его ничего не устроит, то он всерьез рассмотрит предложение «Авангарда».

– Возможна ли оптимизация платежки путем обменов или пересмотра контрактов?

– Да, места под потолком зарплат у «Авангарда» сейчас немного, но небольшой запас есть. Мы всегда исходим из актуальной готовности игроков, их способности приносить пользу команде.

Конкуренция у нас хорошая, и я не исключаю варианта, при котором на какой-либо позиции нам придется сделать изменения и с кем-то расстаться, – сказал Волков.