Генменеджер «Авангарда»: «Интерес к Костину большой и конкретный. Клим взял паузу, чтобы посмотреть варианты в Северной Америке»

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«Авангард» заявил о сохранении интереса к форварду системы «Сент-Луиса» Климу Костину.

Об этом сообщил генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

– Интерес к Климу Костину сохраняется. Он большой и конкретный.

Но у Костина только недавно закончился тяжелый, эмоционально затратный сезон, и ему требуется время, чтобы понять, какое продолжение карьеры он выберет.

Пока Клим взял паузу, чтобы посмотреть на варианты в Северной Америке. Если там его ничего не устроит, то он всерьез рассмотрит предложение «Авангарда».

– Возможна ли оптимизация платежки путем обменов или пересмотра контрактов?

– Да, места под потолком зарплат у «Авангарда» сейчас немного, но небольшой запас есть. Мы всегда исходим из актуальной готовности игроков, их способности приносить пользу команде.

Конкуренция у нас хорошая, и я не исключаю варианта, при котором на какой-либо позиции нам придется сделать изменения и с кем-то расстаться, – сказал Волков.

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