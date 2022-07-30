Лалонде о Минске: «Красивый город, один из лучших на просторах КХЛ. Надеялся, что однажды он станет моим домом»

Защитник Шон Лалонде доволен тем, что оказался в минском .

– Можешь описать себя как хоккеиста?

– Когда я был моложе, чаще шел в атаку. Но со временем повзрослел и научился лучше обороняться. Теперь могу назвать себя универсальным защитником. Играю в большинстве, меньшинстве – готов исполнить любую роль, которая будет нужна команде.

– Минск ты пока не толком изучил. Но какое-то впечатление о городе составил? Похож ли он на места, где ты играл раньше?

– Это очень красивый город, один из лучших на просторах КХЛ. Поэтому я сюда и стремился, надеялся, что однажды Минск станет моим домом. Сейчас так и получилось.

Еще раньше, до приезда в , был в курсе, что в «Динамо» много легионеров. При этом не скажу, что белорусская столица похожа на какое-то другое место. Все города разные, – сказал Лалонде.