Парфимович о Лалонде: «Он должен помочь линии обороны минского «Динамо» стать еще более надежной»

Андрей Парфимович прокомментировал переход Шона Лалонде в минское «Динамо».

«Мы заключили контракт с опытным, большим и агрессивным защитником, обладающим хорошими физическими данными, по-спортивному злым и неуступчивым характером.

Из плюсов также могу отметить его опыт игры в КХЛ. Ему не нужно будет тратить время на адаптацию к специфике хоккея здесь. Многие отмечают его сильный и точный бросок. Он должен помочь нашей линии обороны стать еще более надежной, стабильной и сбалансированной.

Не будем забывать, что у него правый хват клюшки, что очень ценно для игровой структуры любой современной команды.

Возраст Шона запишу скорее в его достоинства. Переговоры с хоккеистом шли достаточно долго, но сразу было заметно большое желание игрока вернуться в . Мы предоставили ему эту возможность. По соотношению цена-качество – очень хороший выбор для «Динамо», – сказал экс-генменеджер, а ныне ведущий специалист спортивного отдела «Динамо».

Лалонде перешел в минское «Динамо». Контракт – на год