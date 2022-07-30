Абросимов о селекции «Ак Барса»: «Молодцы, я считаю. Каждый клуб хочет создать такую команду с такими игроками»

считает, что все хотели бы создать такую команду, как удалось .

Экс-защитник казанцев в мае подписал пробный контракт с московским .

В межсезонье «Ак Барс» подписал защитника Вячеслава Войнова, форвардов Александра Радулова, Вадима Шипачева, Кирилла Семенова и Станислава Галиева.

«Мой родной клуб «Ак Барс» провел мощную селекцию и является записным фаворитом нового сезона? Я считаю, что они молодцы. Если у них есть возможность собрать такую команду, то почему нет? Каждый клуб хочет создать такую команду с такими игроками.

У нас на этот сезон собрана достаточно молодая команда, но я считаю, что мы можем составить конкуренцию любому сопернику за счет своей работоспособности и желания, как молодых игроков, так и всей команды.

Говорить о том, что «Ак Барс» – фаворит… Сейчас ничего нельзя сказать, пока еще не начались официальные игры», – сказал Абросимов.