Роман Абросимов: «Моя цель – показать, что достоин играть в «Динамо». Скучал по хоккею, ведь пропустил целый сезон»

Защитник Роман Абросимов надеется показать, что достоин играть за «Динамо».

27-летний игрок пропустил сезон-2021/22 из-за травмы. В мае он подписал пробный контракт с московским клубом.

«В принципе, хорошо поработали на предсезонном сборе, сегодня у нас заключительный день и первый матч летом. К концу сбора чувствую себя намного лучше, в том числе и физически.

Конечно, я очень сильно скучал по хоккею, ведь пропустил целый сезон. Травмы неизбежны, хоккей – это такой вид спорта. Но главное – не падать духом, работать, и думаю, что тогда все получится. У меня была травма, после которой был необходим долгий процесс восстановления. Сейчас я готов и психологически нормально себя чувствую.

Я многое помню из системы игры, потому что играл в Казани, где мне многое дал Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. И когда ты приходишь в другие команды, то в голове уже все равно остается то, что нужно делать, потому что хоккей – плюс-минус он везде одинаковый. Есть какие-то изменения, но в целом все похоже.

Давит ли на меня статус пробного контракта? Никакого особого давления не ощущаю. Просто выходишь каждый день на тренировку и доказываешь, что ты можешь. Моя цель – показать, что достоин играть в , – сказал Абросимов.