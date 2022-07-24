Есмантович о том, не пугает ли усиление «Ак Барса»: «Мы уже пуганые. Миссия ЦСКА – как космический корабль «Буран», взлетать и приземляться»

Игорь Есмантович сравнил ЦСКА с космическим кораблем «Буран».

«Не пугает ли, как усилился ? Мы уже пуганые. Помните, Сережа Андронов сказал перед седьмым матчем в Питере: «Нам чем тяжелее, тем нам легче играть». Отлично. Нам же тоже надо как-то стимулировать свою победу, понимаете.

Мы как в 80-90-е годы: у советской промышленности, потом российской была хорошая разработка – космический корабль «Буран». Он взлетал и приземлялся, взлетал и приземлялся. Это, наверное, наша миссия цээсковская – как «Буран», взлетать и приземляться, и опять взлетать, и опять приземляться.

Поэтому это, наверное, какие-то слоганы следующего сезона. В вашем интервью родилась какая-то мысль интересная, шуточная», – сказал президент .