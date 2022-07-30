Овечкин о кумирах: «Мама – мой самый главный кумир. Если брать хоккейных, то это Мальцев, Лемье, Федоров»

Теги Вашингтон Марио Лемье Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Мальцев Татьяна Овечкина Хоккей

Александр Овечкин назвал маму своим главным кумиром. 

Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР.

«Мой кумир? У меня мама – двукратная олимпийская чемпионка. Мой самый главный кумир.

Если брать хоккейных, то это Александр Мальцев, Марио Лемье, Сергей Федоров. Смотрел, как они играют.

Из тех, с кем я играл, самым талантливым игроком был Федоров. По владению шайбой, по катанию, по мышлению. Сто процентов.

Я просто не играл с Могильным, Буре. Но из тех, кого я видел вживую, Федоров был самым талантливым», – сказал капитан «Вашингтона» в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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