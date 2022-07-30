Овечкин о кумирах: «Мама – мой самый главный кумир. Если брать хоккейных, то это Мальцев, Лемье, Федоров»

Александр Овечкин назвал маму своим главным кумиром.
Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР.
«Мой кумир? У меня мама – двукратная олимпийская чемпионка. Мой самый главный кумир.
Если брать хоккейных, то это Александр Мальцев, Марио Лемье, Сергей Федоров. Смотрел, как они играют.
Из тех, с кем я играл, самым талантливым игроком был Федоров. По владению шайбой, по катанию, по мышлению. Сто процентов.
Я просто не играл с Могильным, Буре. Но из тех, кого я видел вживую, Федоров был самым талантливым», – сказал капитан «Вашингтона» в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».