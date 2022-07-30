Овечкин о кумирах: «Мама – мой самый главный кумир. Если брать хоккейных, то это Мальцев, Лемье, Федоров»

назвал маму своим главным кумиром.

Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР.

«Мой кумир? У меня мама – двукратная олимпийская чемпионка. Мой самый главный кумир.

Если брать хоккейных, то это , , . Смотрел, как они играют.

Из тех, с кем я играл, самым талантливым игроком был Федоров. По владению шайбой, по катанию, по мышлению. Сто процентов.

Я просто не играл с Могильным, Буре. Но из тех, кого я видел вживую, Федоров был самым талантливым», – сказал капитан в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».