считает, что теперь должен проявить себя в баскетболе.

Капитан сыграл в товарищеском футбольном матче между и (5:0) и стал автором победного гола.

«Все хоккеисты очень хорошо играют в футбол. Я вообще не удивлен, что Саша смог сыграть в футбол на хорошем уровне. Летом всегда с удовольствием играем: у нас было много футбольных тренировок.

Александр еще больше добавил своей приверженности «Динамо». То, что он сыграл в футбол, уже вторичное движение.

Следующий шаг – баскетбол: у него мама в баскетбол играла. Кстати, в баскетбол мы тоже неплохо играем», – сказал бывший игрок сборной России.

Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР.

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