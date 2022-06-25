Мама Овечкина о голе сына за «Динамо»: «Кто-то может подумать, что так специально сделали – совсем нет. Под Сашу никто не подстраивался»

Мама Александра Овечкина прокомментировала гол сына в матче за футбольное «Динамо».
Хоккеист сыграл за бело-голубых и забил на 11-й минуте с паса Федора Смолова пяткой, отпраздновав гол «Амкалу» в стиле Криштиану Роналду.
– Момент очень хороший, красивый. Самое главное, что не понарошку был забит гол, а по игре. Очень здорово.
Под Сашу никто не подстраивался. Может кто-то подумать, что так специально сделали – совсем нет. Очень хороший гол, я рада за него.
Он мало того, что нападающий, он же еще и плеймейкер хороший. Он хорошо видит площадку – и в хоккее, и в футболе тоже.
Здесь в самом начале игры он хотел отдать пас пяточкой. Неплохо, молодец, сынуля.
– Был ли у него шанс стать футболистом в детстве?
– Я много раз говорила, что он был спортивным парнем.
В любом виде спорта, конечно, он бы добился хорошего результата. Он и в баскетбол умеет играть, и в теннис, и плавает хорошо, – сказала Татьяна Овечкина.
Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут