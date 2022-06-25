Мама Овечкина о голе сына за «Динамо»: «Кто-то может подумать, что так специально сделали – совсем нет. Под Сашу никто не подстраивался»

Мама Александра Овечкина прокомментировала гол сына в матче за футбольное «Динамо».

Хоккеист сыграл за бело-голубых и забил на 11-й минуте с паса Федора Смолова пяткой, отпраздновав гол «Амкалу» в стиле Криштиану Роналду.

– Момент очень хороший, красивый. Самое главное, что не понарошку был забит гол, а по игре. Очень здорово.

Под Сашу никто не подстраивался. Может кто-то подумать, что так специально сделали – совсем нет. Очень хороший гол, я рада за него.

Он мало того, что нападающий, он же еще и плеймейкер хороший. Он хорошо видит площадку – и в хоккее, и в футболе тоже.

Здесь в самом начале игры он хотел отдать пас пяточкой. Неплохо, молодец, сынуля.

– Был ли у него шанс стать футболистом в детстве?

– Я много раз говорила, что он был спортивным парнем.

В любом виде спорта, конечно, он бы добился хорошего результата. Он и в баскетбол умеет играть, и в теннис, и плавает хорошо, – сказала Татьяна Овечкина.

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