Олег Леонтьев: «Нефтехимик» практически подписал одного отличного защитника. Еще идут переговоры с топовым защитником»

Главный тренер заявил о переговорах с топовым защитником.

дал комментарий по итогам товарищеского матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

– Приятно побеждать даже в товарищеских играх. Это придает уверенности. Что-то получается, что-то нет. У всех игроков было много желания.

– Как планируете закрыть брешь в связи с отъездом чешских защитников?

– Я не буду афишировать, но мы практически подписали одного отличного защитника. Плюс у нас идет процесс переговоров с еще одним топовым защитником.

– Это иностранцы?

– Да, – сказал Леонтьев.

Ранее появились сведения о том, что нижнекамский клуб подпишет контракт с бывшим защитником «Сочи» Йоанном Овитю.