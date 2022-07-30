Олег Леонтьев: «Нефтехимик» практически подписал одного отличного защитника. Еще идут переговоры с топовым защитником»

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Главный тренер «Нефтехимика» заявил о переговорах с топовым защитником.

Олег Леонтьев дал комментарий по итогам товарищеского матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

– Приятно побеждать даже в товарищеских играх. Это придает уверенности. Что-то получается, что-то нет. У всех игроков было много желания.

– Как планируете закрыть брешь в связи с отъездом чешских защитников?

– Я не буду афишировать, но мы практически подписали одного отличного защитника. Плюс у нас идет процесс переговоров с еще одним топовым защитником.

– Это иностранцы?

– Да, – сказал Леонтьев.

Ранее появились сведения о том, что нижнекамский клуб подпишет контракт с бывшим защитником «Сочи» Йоанном Овитю.

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