Олег Леонтьев: «Североамериканский рынок сейчас открыт. «Нефтехимик» старается закрыть бреши в обороне»

Олег Леонтьев рассказал о подготовке «Нефтехимика» к новому сезону .

«Позитивное, хорошее настроение – рабочая атмосфера, готовимся к сезону. Уменьшили площадку на домашней арене, теперь все в равных условиях.

То, что мы тренируемся на этой площадке – это тоже плюс. Она стала уже в углах, есть свои нюансы. Для команд, которые обороняются, это плюс – нужно заставлять соперника быстрее принимать решения, у защитников будет больше возможностей для атаки нападающего. В такой ситуации игровое мышление и быстрота принятия решений хоккеистов выходит на первый план.

Трансферные задачи? У нас ушли два топ-защитника, которые играли в первой паре сборной Чехии. Естественно, мы искали им замену, пока мы в поиске, процесс идет. Есть контакты, мы в переговорах, но все идет непросто.

Сейчас для нас открыт североамериканский рынок, стараемся закрыть бреши, которые образовались в обороне. То, что уходят два ведущих защитника, которые играли по 20-25 минут в каждом матче – это потеря.

Подписали Евгения Кашникова, он еще молодой, его путь в большом хоккее только начинается. Надеемся, что он будет прогрессировать, и мы заключим с ним полноценный контракт, пока он на пробном. Женя уже присоединился к команде, тренируется», – сказал главный тренер .