Тринеев о сравнениях с Овечкиным в системе «Вашингтона»: «Подшучивают многие – тоже из «Динамо», тоже праворукий. Не обращаю внимание на это»

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Форвард системы «Вашингтона» Богдан Тринеев рассказал о сравнениях с Александром Овечкиным

20-летний нападающий был задрафтован «Кэпиталс» под общим 117-м номером в 4-м раунде драфта НХЛ-2020. 

В минувшем сезоне Тринеев сыграл 2 матча в Кубке Колдера за «Херши» – фарм-клуб «столичных» в АХЛ

– Вы, динамовец, приезжаете в систему «Вашингтона». Наверняка были параллели с Овечкиным, в шутку или всерьез.

– Подшучивают многие. Говорят, что тоже из «Динамо», тоже праворукий. Но я не обращаю на это внимание. Мне надо работать, а не сравнивать себя с Овечкиным. Александр все-таки великий человек.

– Сколько раз вы пересекались с Александром?

 – До драфта я его видел лишь однажды, на базе в Новогорске. Овечкин готовился к сезону, а мы были в юниорской сборной. Я его попросил сфотографироваться. А второй раз был после этого сезона. Я приехал в Вашингтон, и мы вместе полетели в Россию. Немного пообщались, – сказал Тринеев. 

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