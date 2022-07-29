Тринеев о сравнениях с Овечкиным в системе «Вашингтона»: «Подшучивают многие – тоже из «Динамо», тоже праворукий. Не обращаю внимание на это»

Форвард системы «Вашингтона» рассказал о сравнениях с .

20-летний нападающий был задрафтован «Кэпиталс» под общим 117-м номером в 4-м раунде драфта НХЛ-2020.

В минувшем сезоне Тринеев сыграл 2 матча в Кубке Колдера за «Херши» – фарм-клуб «столичных» в .

– Вы, динамовец, приезжаете в систему . Наверняка были параллели с Овечкиным, в шутку или всерьез.

– Подшучивают многие. Говорят, что тоже из , тоже праворукий. Но я не обращаю на это внимание. Мне надо работать, а не сравнивать себя с Овечкиным. Александр все-таки великий человек.

– Сколько раз вы пересекались с Александром?

– До драфта я его видел лишь однажды, на базе в Новогорске. Овечкин готовился к сезону, а мы были в юниорской сборной. Я его попросил сфотографироваться. А второй раз был после этого сезона. Я приехал в Вашингтон, и мы вместе полетели в Россию. Немного пообщались, – сказал Тринеев.