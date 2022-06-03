Генменеджер «Динамо»: «Достигнута договоренность о возвращении Тринеева. Благодаря Овечкину у нас налажены отношения с «Вашингтоном»

Генеральный менеджер «Динамо» сообщил о возвращении в команду форварда Богдана Тринеева.

– Противоречивая информация поступала по отъезду Кисакова и Тринеева в АХЛ. На каких условиях они покинули клуб и может ли кто-то из них вернуться в «Динамо» по условиям аренды?

– Хороший вопрос. Я как раз хотел прояснить эту историю, потому что здесь две совершенно разные ситуации.

По Богдану Тринееву у нас достигнута договоренность с , что он возвращается к нам на новый сезон. Благодаря Александру Овечкину у нас налажены хорошие отношения с «Кэпиталс», и история с Богданом длилась довольно долго.

Мы не стали препятствовать его отъезду в Америку после окончания сезона в . И на самом деле он должен был уже в этом сезоне дебютировать в и сыграть несколько матчей в конце регулярки, но затянулось решение вопросов, связанных с оформлением визы и необходимых документов. В итоге он поздно поехал в Америку и сыграл только в АХЛ.

Что касается Кисакова, то мы видели в нем потенциал и рассчитывали, что в следующем сезоне он мог бы стать одним из открытий лиги, повторив путь того же Рашевского.

Техничный и умный парень, который мог бы получить хороший шанс в основной команде , но он на данный момент выбрал путь продолжения карьеры в Америке.

Не знаю, как повернется ситуация через два месяца. Может быть, он еще и изменит свое решение, но пока что он выбрал путь покорения Америки. Мы желаем ему удачи, однако при этом ждем домой, если что-то изменится, – сказал .