Тринеев о плей-офф АХЛ: «Много силовых приемов. Американцы и канадцы играют пожестче, хотят поймать тебя в тело»

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Богдан Тринеев поделился впечатлениями от игры в АХЛ.

В минувшем сезоне он сыграл два матча в Кубке Колдера за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.

– Расскажите, что такое плей-офф АХЛ. В России с трудом понимают, насколько сложно выиграть Кубок Колдера.

– Если честно, за два матча я особо не успел прочувствовать. Игра интенсивная, ничего не скажешь, много силовых приемов.

– Анатолий Голышев говорил, что в АХЛ постоянно хотят тебя убить. Вы попадали под «поезд»?

– Были потенциально жесткие ситуации. Но я понимал, что американцы и канадцы играют пожестче, хотят поймать тебя в тело.

Перед игрой готовил себя к этому, чтобы если что – встречный силовой прием провести.

– Можно сказать, что против вас играла команда, полностью составленная из «О’Деллов»?

– Ну, все-таки нет. Есть и такие, физически крепкие, агрессивные. Есть и другого формата. Но в плей-офф каждый бьется, – сказал нападающий системы «Вашингтона», выступающий за «Динамо» на правах аренды.

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