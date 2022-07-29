Дементьев о ситуации с Индрашисом: «Возникает проблема целесообразности нашей работы с ИИХФ. Договор должен уважаться»

Алексей Дементьев высказался о ситуации с латвийским форвардом Миксом Индрашисом.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со . Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

«Если заключен договор, то он должен уважаться ИИХФ, должна быть оформлена трансферная карта из одной федерации хоккея в другую.

Если он подписывает соглашение с другой командой, то возникают политические коллизии. Нужно решить вопрос со «Спартаком», выплатить компенсацию за расторжению контракта.

Выплата неустойки – это самый важный вопрос. Здесь присутствует не только Индрашис, но и другие иностранные игроки, которые подписывали контракты с клубами КХЛ и потом не появились в составе этих команд. Когда договоры заключены, то возникает большая проблема целесообразности нашей работы с ИИХФ», – сказал агент.

Морозов о переходе Индрашиса в немецкий клуб: «Хотим, чтобы контракты КХЛ уважались во всем мире. Ситуация неприятная»