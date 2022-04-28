Алексей Кудашов: «Динамо» будет продолжать развивать свою молодежь, давать ей возможность проявлять себя. Стараемся удержать ребят»

оценил игру молодых хоккеистов «Динамо».

– В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте клуба, было написано про концепцию развития, которую вы предоставляли руководству. Можете хотя бы тезисно рассказать о ее ключевых вещах?

– Смысл в том, что мы будем продолжать развивать свою молодежь, давать ей возможность проявлять себя. Первый шаг сделан, он не такой яркий, как хотелось бы, но будем двигаться дальше.

Наши мальчишки только заиграли, как некоторые сразу обращают свой взгляд за океан. Все хотят себя попробовать, у людей есть мечта, я их понимаю, но мы стараемся удержать ребят.

– Кто из молодых ребят проявил себя уже в этом году?

– Отмечу Рашевского, Новикова, Тринеева. Все они сделали шаг вперед. Мы довольны развитием Кисакова, Дидковского, Никонова, прогрессирует Мачулин. В Питере целый ряд игроков: Брызгалов, Михайлов – они часть сезона играли у нас.

На подходе праворукие Петров, Косолапов, достойных ребят хватает. Дальше все будет зависеть только от них самих. Также в системе питерского «Динамо» есть Будницкий, Буруянов, Джиошвили, Мальцев, Малышев. За всеми мы следим, всем будем давать шанс развиваться. Тот же Прибыльский провел хороший сезон, Игумнов вышел на новую для себя роль, Яковлев заиграл, – сказал главный тренер .