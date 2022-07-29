Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «Нужно возвращать позиции одного из лидеров Востока, бороться за Кубок Гагарина»

Вратарь «Автомобилиста» высказался о задачах клуба в новом сезоне.

– Что за лето изменилось в ?

– Мы все очень переживали из-за того, что по не совсем спортивным причинам не смогли доиграть прошлый чемпионат и завоевать путевку в плей-офф. Где-то здесь и моя вина – провел 26 матчей при девяти поражениях. Надо было больше побеждать.

После такого сезона в летнем лагере команды видна дополнительная мотивация. Плюс к работе в роли помощников главного тренера пришли новые специалисты – и не только Андрей Мезин. Так что изменения чувствуются.

Мне кажется, в предстоящем сезоне мы будем больше внимания уделять игре в своей и центральной зонах, при этом оставаясь атакующим клубом. «Автомобилисту» нужно возвращать позиции одного из лидеров Восточной конференции и , бороться за .

– Некоторые специалисты называют «Автомобилист» скрытым фаворитом Востока и даже всей лиги. Согласны?

– Послушайте, вот нас вроде бы все хвалят – и вратарскую линию, и защитников, и форвардов. Но ведь и год назад у «Автомобилиста» был отличный состав, тем не менее задачу решить не удалось. Поэтому на бумаге очень часто одно, а на льду – немного другое, – сказал Галкин.