Гросс о календаре КХЛ: «Главное – провести всю регулярку. Екатеринбургу до сих пор больно из-за отмены игр в прошлом сезоне»

заявил, что главное в новом сезоне КХЛ – сыграть весь регулярный чемпионат.

В прошлом сезоне он не был доигран на фоне ситуации с коронавирусом. в итоге не вышел в плей-офф.

– Как «Автомобилист» воспринял свой календарь регулярного сезона?

– В целом руководство клуба и тренерский штаб оценивают расписание как хорошее, на оценку «четыре». Радует, что формат чемпионата расширен до 68 матчей, идем на рекорд . У клубов и игроков есть все возможности порадовать болельщиков интересным хоккеем.

– Что для вас в календаре главное?

– Чтобы мы провели весь регулярный чемпионат. Екатеринбургу до сих пор больно, что в прошлом сезоне 11 игр «Автомобилиста» отменила пандемия, а ведь мы могли разыграть 22 очка и решить турнирную задачу. Так что теперь для нас самое важное – сохранить полный формат.

– Почему ставите календарю не «пять», а «четыре»?

– Обсуждали расписание с нашим директором Максимом Рябковым, с тренерами. Немного напрягает турне на Дальний Восток в середине февраля – за пару недель до старта плей-офф. Перед главными матчами сезона придется решать проблему акклиматизации, но это рабочие моменты.

– Некоторые специалисты ждут от «Автомобилиста» крепкого сезона и называют чуть ли не скрытым фаворитом Востока. Это так?

– Не первый год работаю в лиге и каждый раз убеждаюсь, что любые предстартовые прогнозы можно делить на десять. «Автомобилист» спокойно и по плану готовится к чемпионату. У нас хорошие спортивные амбиции, внештатная концовка прошлого сезона добавила нам мотивации. Верим в команду, – сказал спортивный директор клуба из Екатеринбурга.