Директор «Нефтехимика» о разделении КХЛ: «Деление на слабых и сильных, богатых и бедных вносит негативную волну в отношения клубов»

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Директор «Нефтехимика» прокомментировал предложение разделить КХЛ на две группы.

В июне ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

«В первые же дни у меня был разговор с руководством ФХР. Меня заверили, что это была просто одна из рабочих версий. ФХР не настаивала на ней.

Когда проводилось собрание клубов 19 мая, этот вопрос был поднят, и для всех выступающих это было неожиданно. И почти все высказались скорее негативно.

Когда идет условное деление на слабых и сильных, богатых и бедных, это вносит негативную волну в отношения между клубами.

Это все понимают, и я надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Игорь Ларионов.

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