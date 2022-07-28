Директор «Нефтехимика» о разделении КХЛ: «Деление на слабых и сильных, богатых и бедных вносит негативную волну в отношения клубов»

Директор прокомментировал предложение разделить на две группы.

В июне предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

«В первые же дни у меня был разговор с руководством ФХР. Меня заверили, что это была просто одна из рабочих версий. ФХР не настаивала на ней.

Когда проводилось собрание клубов 19 мая, этот вопрос был поднят, и для всех выступающих это было неожиданно. И почти все высказались скорее негативно.

Когда идет условное деление на слабых и сильных, богатых и бедных, это вносит негативную волну в отношения между клубами.

Это все понимают, и я надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Игорь Ларионов.