Директор «Нефтехимика» о разделении КХЛ: «Деление на слабых и сильных, богатых и бедных вносит негативную волну в отношения клубов»

Директор «Нефтехимика» прокомментировал предложение разделить КХЛ на две группы.
В июне ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.
«В первые же дни у меня был разговор с руководством ФХР. Меня заверили, что это была просто одна из рабочих версий. ФХР не настаивала на ней.
Когда проводилось собрание клубов 19 мая, этот вопрос был поднят, и для всех выступающих это было неожиданно. И почти все высказались скорее негативно.
Когда идет условное деление на слабых и сильных, богатых и бедных, это вносит негативную волну в отношения между клубами.
Это все понимают, и я надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Игорь Ларионов.