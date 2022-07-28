Плющев предложил ЦСКА взять название «Роснефть»: «Будет всем понятно, что к армии не имеют никакого отношения»

предложил переименовать в «Роснефть».

1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Если Капризов забил победный гол [на Олимпиаде-2018], то, извините меня, Федотов вытащил на себе всю Олимпиаду! Еще и Кубок Гагарина к тому же. ЦСКА ему обязан по самые уши.

Хотя в ЦСКА сказали, что они уже не ЦСКА, а коммерческий клуб. Болельщики, правда, наверное, еще не все прочитали эту информацию, что сказал директор клуба . Что они теперь коммерческий клуб, никакого отношения к армии не имеют, поэтому не имеют никакого отношения к этой ситуации.

Для меня ЦСКА всегда был легендарным клубом, который непосредственно представлял вооруженные силы Советского Союза. Да и потом вооруженные силы Российской Федерации.

Почему сейчас открещивается Есмантович... Тогда надо не аббревиатуру ЦСКА использовать, а взять название «Роснефть». Будет понятно всем, что они действительно к армии не имеют никакого отношения.

Ну а что касается всей этой истории, я так понимаю, что там еще судебный процесс должен быть по поводу призыва Федотова.

Суд, наверное, даст какое-то определение всей этой истории. Что Федотов военнообязанный – это да. Но что он не один такой, это тоже правда.

Суд должен разобраться во всех этих вопросах и дать полную информацию. А гадать – дело такое, не очень благодарное», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Президент ЦСКА о деле Федотова: «Мы коммерческий клуб, к армии отношения не имеем. Что значит мы обиделись? Подскажите путь – я вмешаюсь»