Плющев про Овечкина и его слова о Федотове: «Александр принял объективную позицию. Американцы – провокаторы, дерьма хватает везде»

заступился за , не прокомментировавшего ситуацию с .

Напомним, что капитан не стал высказываться о ситуации с бывшим вратарем , которого военная прокуратура считает уклонистом от армии. Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?» ответил: «Нет, а зачем?».

Американский журналист Кайл Пэган позже назвал Овечкина трусом.

«Думаю, Овечкин поступил правильно. Чтобы обсуждать эту тему, нужно знать все нюансы, которые сопоставляются с этим делом.

Насколько я понимаю, даже ФХР не владеет этой ситуацией. Федерация сделала официальный запрос. Думаю, что будет и официальный ответ, будет разъяснена официальная позиция, и тогда все поймут, что происходит.

Что касается того, что Александр это не комментирует, то все, кто смог, дали ответ на эту тему. Что еще дальше комментировать? Зачем что-то придумывать и высказывать эмоции? Сейчас и так все на эмоциях.

Надо руководствоваться официальными заявлениями. Этим делом занимается военная прокуратура. Наверное, там сидят серьезные люди, и за свои слова они будут отвечать. Что тут придумывать?

А то, что американцы называют Овечкина трусом, то это потому что они легкие провокаторы, которые все время что-то провоцируют и провоцируют тех, кто на виду. Все время читаю в прессе, что кто-то за Сашей охотится или пытаются его выдавить из .

Полнейшая глупость! Дерьма хватает везде. Здесь нечего обсуждать. Это нормально, что Александр принял достаточно спокойную и объективную позицию», – сказал заслуженный тренер России.