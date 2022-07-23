Есмантович о Федотове: «У хоккеиста контракт с американским клубом. Что вы хотите от меня услышать? Спортроты, ЦСКА – мешанина какая-то»

Игорь Есмантович напомнил, что Иван Федотов подписал контракт с клубом из США.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
– Есть вариант, что он отслужит тот срок в ЦСКА вместо армии?
– В каком ЦСКА?
– Бывают спортроты.
– Спортроты, ЦСКА – мешанина какая-то. У хоккеиста контракт с американским клубом. Что вы хотите от меня услышать?
– Но все-таки, вы понимаете, почему это началось?
– Что началось?
– Человека отправили в армию.
– Что мне понимать? Я отслужил в свое время. Наверное, по закону его привлекли, и он служит, – сказал президент ЦСКА.
Президент ЦСКА о деле Федотова: «Мы коммерческий клуб, к армии отношения не имеем. Что значит мы обиделись? Подскажите путь – я вмешаюсь»