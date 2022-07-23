Есмантович о Федотове: «У хоккеиста контракт с американским клубом. Что вы хотите от меня услышать? Спортроты, ЦСКА – мешанина какая-то»

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Игорь Есмантович напомнил, что Иван Федотов подписал контракт с клубом из США.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Есть вариант, что он отслужит тот срок в ЦСКА вместо армии?

– В каком ЦСКА?

– Бывают спортроты.

– Спортроты, ЦСКА – мешанина какая-то. У хоккеиста контракт с американским клубом. Что вы хотите от меня услышать?

– Но все-таки, вы понимаете, почему это началось?

– Что началось?

– Человека отправили в армию.

– Что мне понимать? Я отслужил в свое время. Наверное, по закону его привлекли, и он служит, – сказал президент ЦСКА.

Президент ЦСКА о деле Федотова: «Мы коммерческий клуб, к армии отношения не имеем. Что значит мы обиделись? Подскажите путь – я вмешаюсь»

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