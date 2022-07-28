Сафонов о деле Федотова: «Парень хороший, хочется пожелать терпения, чтобы он держался»

Нападающий прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Как у вас с учебой? На кого учитесь?

– На менеджера. Можно сказать, получаю экономическое образование. Да, соответственно, отсрочка от армии имеется.

– Вас удивила ситуация вокруг ?

– С Иваном познакомился на чемпионате мира в Риге. Парень хороший, хочется пожелать ему терпения и, самое главное, чтобы он держался, – сказал .