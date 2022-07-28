Сафонов о деле Федотова: «Парень хороший, хочется пожелать терпения, чтобы он держался»

Нападающий «Ак Барса» прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
– Как у вас с учебой? На кого учитесь?
– На менеджера. Можно сказать, получаю экономическое образование. Да, соответственно, отсрочка от армии имеется.
– Вас удивила ситуация вокруг Ивана Федотова?
– С Иваном познакомился на чемпионате мира в Риге. Парень хороший, хочется пожелать ему терпения и, самое главное, чтобы он держался, – сказал Илья Сафонов.