Сафонов о деле Федотова: «Парень хороший, хочется пожелать терпения, чтобы он держался»

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Нападающий «Ак Барса» прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Как у вас с учебой? На кого учитесь?

– На менеджера. Можно сказать, получаю экономическое образование. Да, соответственно, отсрочка от армии имеется.

– Вас удивила ситуация вокруг Ивана Федотова?

– С Иваном познакомился на чемпионате мира в Риге. Парень хороший, хочется пожелать ему терпения и, самое главное, чтобы он держался, – сказал Илья Сафонов.

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