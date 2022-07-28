Скворцов о легионерах: «Сейчас нужно делать акцент на североамериканском рынке. Многие им особо не занимались, но теперь жизнь заставила»

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Роман Скворцов поделился мыслями о селекции клубов КХЛ.

«Последние годы уровень падает. Прошлись уже частым бреднем и высосали уже все соки из соседних стран, сняли все европейские сливки, которые были доступны после того, как люди уехали в НХЛ. И вот уже материала не хватало в последние годы. И зачастую ехали ребята, которые в первые сезоны КХЛ и близко бы не рассматривались в качестве кандидатов в команды.

Но есть и другой поворот. У нас раньше легионерские вакансии заполнялись ребятами из Европы, которым, как предполагалось, нужно меньше времени на адаптацию. Сейчас нужно будет делать акцент на североамериканском рынке, а там он практически неисчерпаемый. Многие им и не занимались еще особо. Потому что сложно, дорого, логистика и т.д. Но теперь жизнь-то заставила.

Пример «Витязя», которому удавалось выхватывать за океаном алмазы, будет заразительным. Думаю, что какие-то приятные открытия по этому легионерскому направлению нас ждут», – сказал комментатор.

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