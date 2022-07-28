Вайсфельд о Жердеве: «Человек в Рязани не закрепился в позапрошлом сезоне, что он может на уровне КХЛ продемонстрировать?»

высказался о возможном возвращении в КХЛ.

Ранее игрок подписал пробный контракт с минским .

– Вы верите, что 37-летний форвард вернется в КХЛ четыре года спустя?

– Вернуться Жердев теоретически может. Вопрос – насколько он будет эффективен? Я сомневаюсь, что он минчанам чем-то поможет. Если человек в позапрошлом сезоне в Рязани не закрепился, что он может на уровне КХЛ продемонстрировать?

– В КХЛ после годичного перерыва возвратился и . Правда, и у него пока только пробный контракт в «Ак Барсе».

– Тут совершенно другая история. Чудинов долго восстанавливался после травмы. Вопрос в том, насколько восстановился? Если он готов к нагрузкам на сто процентов, тогда у Максима хорошие шансы.

– Странно, что при этом он пробует силы в «Ак Барсе», перед которым стоит задача завоевать Кубок Гагарина.

– А вот тут как раз сыграла роль личность Знарка. Олег Валерьевич заявил же недавно в интервью, что он Максима хорошо знает. Знарок всегда до последнего верит в ребят, которые раньше играли в его командах. Вот и Чудинову дал шанс, – сказал экс-менеджер клубов .