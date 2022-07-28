Митякин о календаре КХЛ: «Чем больше матчей, тем лучше. Всем нравится больше играть, чем тренироваться»

поделился мнением о календаре .

В следующем сезоне команды проведут по 68 игр.

«Чем больше игр, тем лучше. Всем нравится больше играть, чем тренироваться. Что касается физики, как раз сейчас работаем над тем, чтобы хватило сил.

Сборы – тяжелая работа, но надо потерпеть, потому что закладываем фундамент на весь сезон. Все проходит на позитиве, отлично встретили новичков – познакомились, ребята уже влились в коллектив.

Через пару дней начнем играть контрольные матчи. Да, результат не главное, но даже в таких играх хочется побеждать. Плюс необходимо нащупать командные взаимодействия, отработать большинство», – сказал нападающий .