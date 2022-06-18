Леонид Вайсфельд: «Станислав Галимов – вратарь не для тех задач, которые ставит «Авангард». Мало верится, что он вдруг в 34 года начнет чудеса творить»

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Леонид Вайсфельд поделился мнением о Станиславе Галимове.

– Потянет ли вернувшийся в Россию из Финляндии Галимов роль основного вратаря «Авангарда» после Шимона Грубеца?

– По моему мнению, Галимов – голкипер не для тех задач, которые ставит «Авангард». Что-то мне подсказывает, что омичи попробуют еще кого-то подписать, скорее всего, тоже иностранца.

Мало верится, что Галимов вдруг в 34 года начнет чудеса творить. Да, Станислав неплохо сыграл в Финляндии в прошлом сезоне, но там вратарям играть проще, чем у нас, хоккей более прямолинейный.

– «Авангард» даст Галимову шанс себя проявить, а потом усилится по ходу сезона?

– Быть может, что и раньше, – до сентября времени еще достаточно, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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